«Металлург» продлил контракты с Бирюковым и Дроновым

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» продлил контракты с защитниками Евгением Бирюковым и Григорием Дроновым, информирует официальный сайт команды. Оба хоккеиста поставили подпись под соглашениями сроком до конца сезона-2020/21.



33-летний Бирюков в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 57 встречах, записав на свой счёт 10 (2+8) баллов при показателе полезности "+3" и 28 минутах штрафного времени. В среднем игрок проводил на площадке около 18 минут за матч. В шести играх плей-офф Бирюков очками не отметился.



21-летний Дронов из-за тяжёлой травмы отыграл в регулярке только 16 встреч, заработав 5 (2+3) баллов при показателе полезности "+3" и 18 штрафных минутах. В четырёх играх плей-офф Дронов сделал один голевой пас.

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