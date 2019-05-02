Якуб Ержабек вернулся в «Витязь»

Чешский защитник Якуб Ержабек подписал контракт с подмосковным «Витязем», информирует официальный «твиттер» KHL Media Team. Стороны заключили соглашение сроком на один сезон. Напомним, Ержабек уже имел опыт выступлений за «Витязь» в сезоне-2016/17.



В прошедшем сезоне Ержабек находился в системе клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз», но сыграл за основную команду только один матч. Практически весь сезон Ержабек, которого выставляли на драфт отказов, провёл в фарм-клубе, где набрал 15 (6+9) баллов в 15 встречах.



Ержабек успел выиграть Кубок Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне 2017/18, проведя в победном плей-офф две встречи и отдав одну результативную передачу.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Трансферное безумие в КХЛ. Топ переходов в первый заявочный день Больше всех пошумела «Магнитка», а «Ак Барс» и ЦСКА провернули мощный обмен.