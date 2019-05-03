Вайсфельд: серьёзно рассматривал кандидатуру Скабелки в «Салават Юлаев»

Известный функционер и телекомментатор Леонид Вайсфельд заявил, что в своё время рассматривал кандидатуру Андрея Скабелки на пост главного тренера «Салавата Юлаева».

«Сильнейшим белорусским тренером считаю Андрея Скабелку. Серьёзно рассматривал его кандидатуру в «Салават Юлаев». Мы встречались. Он произвёл на меня сильнейшее впечатление. Единственное, я понимал, что Омск предложит выгодные финансовые условия, и не стал конкурировать. Но в профессиональном плане, если честно, удивлён уровнем Скабелки. Да и не только его. Андриевский, Занковец — все серьёзные люди. А в Беларуси почему-то работают другие специалисты. Здесь же как? При назначении тренеров есть два аспекта. Первый — профессионализм, а второй — кто с кем дружит. Вот и все.



В этом году он отработал в «Барысе» очень эффективно. Если бы у «Барыса» еще вратарь был посильнее… Регулярку команда вообще здорово прошла — второе место в конференции. В плей-офф же, всегда говорю, должны звёзды сойтись. У «Барыса» не сошлись. Даллман уехал, вратари не выручали, травмы посыпались… Это все объективные причины, помешавшие пройти «Авангард». Но в целом, повторюсь, Скабелка проделал качественную работу», — цитирует Вайсфельда «Прессбол».