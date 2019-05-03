Грубауэр: кажется, сегодня я всё сделал правильно

Вратарь «Колорадо Эвеланш» Филипп Грубауэр прокомментировал победу в четвёртом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Сан-Хосе Шаркс» (3:0, 2-2).



«Большая игра и большая победа. Мне кажется, что сегодня я всё сделал правильно. В отличие от прошлой игры, когда я позволил забросить им победную шайбу. Мы должны были собраться, и мы это сделали.



Шат-аут? Да, это здорово. Но все, что нам сегодня было нужно, это победа. Чем дольше мы будем играть на ноль, тем больше у нас шансов на победу. Мы бы вырыли себе огромную яму, если бы проиграли этот матч, так что это действительно важная победа», – цитирует Грубауэра официальный сайт НХЛ.

Грубауэр также стал вторым вратарём в истории немецкого хоккея, кому удалось провести матч на ноль в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Первым таким голкипером стал Олаф Колциг, оформивший шесть шаут-аутов, играя за «Вашингтон Кэпиталз».