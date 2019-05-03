Овечкин: неправильно говорить, что я не хочу играть с Малкиным

Форвард сборной России Александр Овечкин рассказал об адаптации в команде и ответил на вопрос о целесообразности использования их в одном звене с Евгением Малкиным.

«Соскучился ли я по сборной? Конечно! В прошлом году, как вы знаете, я, Кузя и Орёл (игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов – Прим. «Чемпионата») были заняты. Хорошо, что для нас в итоге всё так закончилось. По сборной соскучился. Смотрели, переживали за неё.

Как переключиться с НХЛ на сборную? Сейчас стало лучше. Идёт акклиматизация, смена часовых поясов. Но у нас здесь всё на профессиональном уровне, входим в ритм. Никаких особых нагрузок нет, было только несколько тренировок. Почувствовали лёд, а сегодня первая полноценная тренировка. Будем привыкать к размеру площадки.

Малкин сказал, что не надо нас ставить в одно звено, раз раньше не особо получалось? Если Малкин сказал, значит так и есть. Неправильно говорить, что я не хочу играть с Женей. В игре и на льду могут быть разные ситуации. Всё будет зависеть от тренерского решения», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.