Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Овечкин: неправильно говорить, что я не хочу играть с Малкиным

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Овечкин: неправильно говорить, что я не хочу играть с Малкиным
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Форвард сборной России Александр Овечкин рассказал об адаптации в команде и ответил на вопрос о целесообразности использования их в одном звене с Евгением Малкиным.

«Соскучился ли я по сборной? Конечно! В прошлом году, как вы знаете, я, Кузя и Орёл (игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов – Прим. «Чемпионата») были заняты. Хорошо, что для нас в итоге всё так закончилось. По сборной соскучился. Смотрели, переживали за неё.

Как переключиться с НХЛ на сборную? Сейчас стало лучше. Идёт акклиматизация, смена часовых поясов. Но у нас здесь всё на профессиональном уровне, входим в ритм. Никаких особых нагрузок нет, было только несколько тренировок. Почувствовали лёд, а сегодня первая полноценная тренировка. Будем привыкать к размеру площадки.

Малкин сказал, что не надо нас ставить в одно звено, раз раньше не особо получалось? Если Малкин сказал, значит так и есть. Неправильно говорить, что я не хочу играть с Женей. В игре и на льду могут быть разные ситуации. Всё будет зависеть от тренерского решения», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Пиковые Овечкин и Кучеров в одном звене сборной? Это войдёт в историю хоккея
Лучший снайпер и обладатель русского рекорда по очкам в НХЛ на пике карьеры. Когда ещё будет такой шанс создать тройку мечты?
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент