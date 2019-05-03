Овечкин: что жалеть о драке со Свечниковым? Я в 19 лет не полез бы драться

Нападающий сборной России Александр Овечкин прокомментировал итоги сезона в НХЛ и свою драку с нападающим «Каролины Харрикейнз» Андреем Свечниковым.



«В раздевалке «Вашингтона» все были голодны до побед. Просто сами упустили победу в третьем, четвёртом, седьмом матчах. Если бы удалось взять победу… Наступили на старые грабли.

Есть ли шансы у «Каролины» на Кубок Стэнли? НХЛ — это непредсказуемая лига, все команды имеют свои шансы. Все считали, что фавориты будут бороться за трофей, а получилось по-другому.



Не жалею ли о драке со Свечниковым? А что жалеть? Если представить, что мне 19 лет, то думаю, что я бы не полез драться. Я вообще драки не очень люблю», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.