«Каролина» вышла в финал конференции впервые за 10 лет

В четвёртом матче полуфинала Восточной конференции НХЛ «Каролина Харрикейнз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:2 (1:1, 3:0, 1:1). Таким образом, «Харрикейнз» одержали шестую победу кряду в плей-офф и выиграли серию со счётом 4-0.

«Каролина» вышла в финал Восточной конференции впервые за 10 лет. В 2009 году «ураганы» в четырёх матчах уступили «Питтсбург Пингвинз». Следующий раз «Каролина» попала в плей-офф только в текущем сезоне.

«Харрикейнз» вышли в 1/2 финала конференции четвёртый раз в истории. Интересно, что они последними пробились во второй раунд (4-3 с «Вашингтон Кэпиталз»), но первыми в третий.

В финале Восточной конференции «Каролина» встретится с победителем противостояния «Бостон Брюинз» — «Коламбус Блю Джекетс» (2-2).