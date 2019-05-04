Савинайнен стал игроком «Йокерита»

Нападающий Вели-Матти Савинайнен перешёл в финский хоккейный клуб «Йокерит», информирует официальный сайт команды из Хельсинки. 33-летний хоккеист проведёт в столице Финляндии следующие два сезона.



В прошедшем сезоне Савинайнен выступал за китайский клуб «Куньлунь Ред Стар», из-за травмы проведя только 33 матча в регулярном чемпионате. Нападающий записал в актив 18 (9+9) баллов при показателе полезности "-13" и 45 минутах штрафного времени. В среднем Савинайнен проводил на площадке около 18 минут за матч.



В сезоне-2018/19 «Йокерит» удачно провёл регулярный чемпионат, завершив его на четвёртом месте в Западной конференции. В плей-офф финский коллектив вылетел в первом раунде, проиграв московскому «Динамо» (2-4).