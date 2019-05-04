Воробьёв: к чемпионату мира сборная России подойдёт совсем в другой форме

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился впечатлениями от матча с командой Финляндии (1:3).



«Качество нашей игры не устроило, будем работать дальше. Сейчас мы немного физикой занялись, думаю, с каждым днём мы должны становиться лучше и подойти к чемпионату мира совсем в другой форме. Во втором и третьем периодах мы немного поменяли сочетания, мы ищем оптимальные варианты, будем думать. Надо посмотреть видео, проанализировать игру и сделать правильные выводы.



Я сказал, что мы ждём игрока из НХЛ? Я такого не говорил. Сказал, что мы хотим определиться с составом перед началом чемпионата и, возможно, кого-то одного ещё подключить», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сборная России играет очень плохо. Финны переиграли нас даже с Овечкиным Ладно игроки НХЛ – они ещё не готовы, но даже люди из КХЛ выглядели слабо на фоне непонятного состава финнов.