Вратарь сборной Чехии: горжусь тем, что обыграл Лундквиста

Голкипер сборной Чехии Патрик Бартошак оценил игру команды в матче Евротура с командой Швеции (3:0).



«Перед матчем я говорил о том, что Лундквист — пример для подражания. После игры я попросил его сделать совместный снимок, и он согласился. Это огромная честь для меня. Невероятно, что мне удалось выиграть матч у соперника, ворота которого защищал вратарь высочайшего уровня. Горжусь тем, что сумел одолеть Лундквиста.



По правде говоря, я в восторге от того, как мы сыграли, но гораздо важнее, что сборная Чехии покажет на чемпионате мира в матче с теми же шведами. Нужно с толком использовать дни, оставшиеся до начала турнира. В прошедшей игре была великолепная атмосфера, которая позволила сохранить концентрацию с первой и до последней секунды», — цитирует вратаря Hokej.cz.