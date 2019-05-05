Дубль Гертла принёс «Сан-Хосе» победу в пятом матче серии с «Колорадо»

«Сан-Хосе Шаркс» победил «Колорадо Эвеланш» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась со счётом 2:1 (0:0; 1:1; 1:0) в пользу хозяев.

Главным героем встречи стал чешский форвард «Сан-Хосе» Томаш Гертл, который оформил дубль. Единственную шайбу в составе «Эваланш» забросил Тайсон Джост. Голкипер гостей Филипп Грубауэр отразил 37 бросков из 39.

Видео гола Гертла можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на льду 18 минут 25 секунд, совершил 6 силовых приёмов и заблокировал 5 бросков. Семён Варламов провёл матч в запасе.

Таким образом, «Шаркс» повели в серии — 3-2. Следующий матч состоится в Денвере 7 мая.