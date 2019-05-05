Давид Крейчи вышел на третье место в истории плей-офф НХЛ по голам среди чехов

В пятом матче полуфинала Восточной конференции НХЛ «Бостон Брюинз» дома обыграл «Коламбус Блю Джекетс» — 4:3 (0:0; 1:0; 3:3).

На 22-й минуте матча счёт открыл нападающий «Бостона» Давид Крейчи. Для чешского форварда этот гол стал 35-м за карьеру в плей-офф НХЛ. Он вышел на третье место в истории плей-офф НХЛ по голам среди чешских игроков. Крейчи превзошёл результат Петра Сикоры и Милана Гейдука (оба — по 34 шайбы). Национальный рекорд принадлежит Яромиру Ягру (74), второе место занимает Патрик Элиаш (45).

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил форвард «Брюинз» Давид Пастрняк, который в этой встрече оформил дубль. Самым результативным игроком матча стал нападающий хозяев Брэд Маршан, набравший 3 (1+2) очка.