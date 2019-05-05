Анже Копитар забил потрясающий гол в ворота сборной Литвы

Сборная Словении громит Литву со счётом 4:0 на чемпионате мира 2019 года, который проходит в Казахстане. Обе команды выступают во втором по силе дивизионе мирового хоккея.

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар забросил шайбу после невероятного по красоте сольного прохода. Словенец подхватил шайбу в средней зоне, эффектно подыграв себе коньком, обыграл трёх полевых игроков соперника, после чего переиграл и вратаря литовцев. Всё это происходило на отложенном штрафе.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» Международной федерации хоккея.

Вчера, 4 мая, выход в элитный дивизион чемпионата мира себе обеспечила сборная Беларуси, где сыграет в 2020 году. Чуть раньше путёвку в элиту оформила сборная Казахстана.