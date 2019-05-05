Бывший форвард «Динамо» и «Югры» Кирилл Пилипенко вернулся в «Автомобилист»

Нападающий Кирилл Пилипенко вернулся в «Автомобилист», информирует официальный сайт екатеринбургского клуба. Также клуб продлил контракты с серебряными призёрами Кубка Харламова Александром Севостьяновым и Владиславом Бухаровым.

Кирилл начал карьеру в ХК МВД (Балашиха), сыграл в МХЛ 133 матча, набрал 116 (64+52) очков. В 2015 году нападающий дебютировал на взрослом уровне, выступая в ВХЛ за «Динамо» (Балашиха). В том же сезоне Пилипенко начали привлекать к играм московского «Динамо», он был признан лучшим новичком недели в лиге, за 6 матчей в КХЛ успел набрать 2 (2+0) очка.

В 2017 году в составе «Динамо» (Балашиха) выиграл Кубок Братины. Нападающий перешёл в «Автомобилист» в 2017 году, и большую часть сезона выступал за “Горняк”, где в 35 матчах набрал 32 (14+18) очка. Прошедший сезон провёл в “Югре”, где в 55 играх набрал 43 (20+23) очка. В общей сложности в ВХЛ Кирилл сыграл 170 игр, набрал 131(63+68) очко при показателе полезности «+40».