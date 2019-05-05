Виньо: Мюррей — основной вратарь сборной Канады на ЧМ, Харт — его сменщик

Главный тренер сборной Канады Ален Виньо объявил, что Мэтт Мюррей будет основным вратарём команды на предстоящем чемпионате мира. Турнир пройдёт в Словакии с 10 по 26 мая.



Календарь чемпионата мира — 2019



«Мюррей будет основным вратарём команды на предстоящем турнире, Харт — его сменщиком. У Мэтта большой опыт выступлений в важных матчах. Он знает, как справляться с давлением. Вне всяких сомнений, он основной вратарь сборной Канады.



За 17 дней необходимо провести 10 матчей, и в такой ситуации логика подсказывает, что шанс будет у каждого игрока. Но мы намерены добиться максимального результата и выпускать на лёд хоккеистов, способных реализовать поставленные задачи», — приводит слова Виньо в своём «твиттере» обозреватель TSN Брент Уоллес.

Такой Канадой Россию не испугать. Состав крепкий, но золото ЧМ – вряд ли Таварес, Стоун, Кутюрье, Маршессо, Мюррей, а дальше могло бы быть лучше.