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Россия – Норвегия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира начнётся в 17:15

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Россия – Норвегия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира начнётся в 17:15
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сегодня, 10 мая, в Братиславе, на стадионе имени Ондрея Непелы, в рамках чемпионата мира — 2019 состоится матч сборных России и Норвегии. Встреча начнётся в 17:15 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Франция.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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