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Скабелка — о травме Боченски: ничего страшного, будет время восстановиться

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Скабелка — о травме Боченски: ничего страшного, будет время восстановиться
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной Казахстана Андрей Скабелка подвёл итоги выступления команды во втором по силе дивизионе чемпионата мира. Хозяева выиграли турнир и получили путёвку в элиту мирового хоккея.

«Спасибо за поздравления. Хочу поблагодарить болельщиков за хорошую атмосферу. Ребят за то, что отнеслись с уважением к фанатам и вышли побеждать. Понятно, что игра уже ничего не решала. Тем не менее мы показали хороший хоккей, и команде удалось достаточно хороший сезон завершить знаковой победой. Мы довольны выходом в элиту. Хочу поздравить с этим всех болельщиков нашей страны.

Состояние Боченски? Ничего страшного. Сезон закончился. Будет время восстановиться. По будущему сезону с ним не говорили», — приводит слова Скабелки Sports.kz.

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