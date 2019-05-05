Скабелка — о травме Боченски: ничего страшного, будет время восстановиться

Главный тренер сборной Казахстана Андрей Скабелка подвёл итоги выступления команды во втором по силе дивизионе чемпионата мира. Хозяева выиграли турнир и получили путёвку в элиту мирового хоккея.



«Спасибо за поздравления. Хочу поблагодарить болельщиков за хорошую атмосферу. Ребят за то, что отнеслись с уважением к фанатам и вышли побеждать. Понятно, что игра уже ничего не решала. Тем не менее мы показали хороший хоккей, и команде удалось достаточно хороший сезон завершить знаковой победой. Мы довольны выходом в элиту. Хочу поздравить с этим всех болельщиков нашей страны.



Состояние Боченски? Ничего страшного. Сезон закончился. Будет время восстановиться. По будущему сезону с ним не говорили», — приводит слова Скабелки Sports.kz.

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