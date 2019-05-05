Боченски — о травме глаза: зрение восстановится в течение нескольких дней

Капитан сборной Казахстана Брэндон Боченски опубликовал фотографию с травмированным глазом, поблагодарив болельщиков за поддержку. Хоккеист заверил, что его зрение восстановится на сто процентов в течение нескольких дней.

«Спасибо всем болельщикам за вашу любовь и поддержку. Моё зрение восстановится на сто процентов в течение нескольких дней. Вряд ли я сыграю в матче с Венгрией, если опухоль под глазом не спадёт», — написал Боченски на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть также в «инстаграме» Брэндона Боченски.

Напомним, во вчерашнем матче с Беларусью форвард получил травму и не смог доиграть встречу до конца. Подопечные Андрея Скабелки уже обеспечили себе выход в элитный дивизион.