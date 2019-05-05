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Боченски — о травме глаза: зрение восстановится в течение нескольких дней

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Боченски — о травме глаза: зрение восстановится в течение нескольких дней
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Капитан сборной Казахстана Брэндон Боченски опубликовал фотографию с травмированным глазом, поблагодарив болельщиков за поддержку. Хоккеист заверил, что его зрение восстановится на сто процентов в течение нескольких дней.

«Спасибо всем болельщикам за вашу любовь и поддержку. Моё зрение восстановится на сто процентов в течение нескольких дней. Вряд ли я сыграю в матче с Венгрией, если опухоль под глазом не спадёт», — написал Боченски на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть также в «инстаграме» Брэндона Боченски.

Напомним, во вчерашнем матче с Беларусью форвард получил травму и не смог доиграть встречу до конца. Подопечные Андрея Скабелки уже обеспечили себе выход в элитный дивизион.

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