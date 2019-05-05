Сборная России прилетит в Москву позже намеченного срока. Вылет национальной команды из Чехии задерживается до полуночи. Предполагается, что наиболее вероятной причиной является трагедия, случившаяся в аэропорту Шереметьево.



«Вылет сборной России из Брно задерживается до полуночи», — сообщили корреспонденту Павлу Панышеву в пресс-службе Федерации хоккея России.



5 мая в аэропорту Шереметьево вскоре после взлета совершил экстренную посадку самолет, следовавший рейсом Москва — Мурманск. В результате возникшего на борту пожара погибли 13 пассажиров, часть пассажиров рейса госпитализированы.

Сборная России досрочно выиграла Евротур после того, как финская команда проиграла шведам со счётом 1:2. На заключительном этапе подопечные Воробьёва неудачно провели два матча — со Швецией (4:6) и Финляндией (1:3).