Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Вылет сборной России из Брно задерживается до полуночи

Вылет сборной России из Брно задерживается до полуночи
Хоккей / Евротур

Сборная России прилетит в Москву позже намеченного срока. Вылет национальной команды из Чехии задерживается до полуночи. Предполагается, что наиболее вероятной причиной является трагедия, случившаяся в аэропорту Шереметьево.

«Вылет сборной России из Брно задерживается до полуночи», — сообщили корреспонденту Павлу Панышеву в пресс-службе Федерации хоккея России.

5 мая в аэропорту Шереметьево вскоре после взлета совершил экстренную посадку самолет, следовавший рейсом Москва — Мурманск. В результате возникшего на борту пожара погибли 13 пассажиров, часть пассажиров рейса госпитализированы.

Сборная России досрочно выиграла Евротур после того, как финская команда проиграла шведам со счётом 1:2. На заключительном этапе подопечные Воробьёва неудачно провели два матча — со Швецией (4:6) и Финляндией (1:3).

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент