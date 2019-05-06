Кто из игроков должен занять оставшиеся места в заявке сборной России на ЧМ?

10 мая в Словакии стартует чемпионат мира по хоккею. Сборная России в первом матче на турнире сыграет с командой Норвегии. В заявке сборной на турнир должно оказаться 25 хоккеистов.

Календарь чемпионата мира — 2019

Исходя из матчей Евротура, можно предположить, что эти игроки точно попадут в состав сборной на чемпионат мира



Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин.

Защитники: Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Михаил Сергачёв, Никита Нестеров.

Нападающие: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Никита Кучеров, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Никита Гусев, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Артём Анисимов, Сергей Плотников, Сергей Андронов.



«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе «Кто из защитников должен занять оставшиеся места в заявке сборной России на ЧМ?»

«Будем решать по каждому игроку». Скоро в сборной России отцепят лишних Воробьёв, Кузнецов и Орлов прокомментировали победу россиян над чехами в преддверии чемпионата мира в Словакии.

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«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе «Кто из нападающих должен занять оставшиеся места в заявке сборной России на ЧМ?»

Если у вас не отображается опрос, можно проголосовать здесь.