Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Расписание матчей группового этапа чемпионата мира – 2019 по хоккею на 20 мая

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Расписание матчей группового этапа чемпионата мира – 2019 по хоккею на 20 мая
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

20 мая, в 11-й игровой день чемпионата мира по хоккею 2019 года, состоятся четыре матча. В Братиславе встретятся сборные Швеции и Латвии, Австрии и Италии, а в Кошице померятся силами сборные Франции и Великобритании, атакже Канады и Дании. Следите за событиями игр в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года

17:15 (мск). Группа А. Франция — Великобритания

ЧМ-2019
20 мая 2019, понедельник. 17:15 МСК
Франция
Великобритания

17:15. Группа B. Швеция — Латвия

ЧМ-2019
20 мая 2019, понедельник. 17:15 МСК
Швеция
Латвия

21:15. Группа А. Канада — Дания

ЧМ-2019
20 мая 2019, понедельник. 21:15 МСК
Канада
Дания

21:15. Группа B. Австрия — Италия

ЧМ-2019
20 мая 2019, понедельник. 21:15 МСК
Австрия
Италия

На чемпионате мира сборная России выступает в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции.

Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент