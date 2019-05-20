Расписание матчей группового этапа чемпионата мира – 2019 по хоккею на 20 мая
20 мая, в 11-й игровой день чемпионата мира по хоккею 2019 года, состоятся четыре матча. В Братиславе встретятся сборные Швеции и Латвии, Австрии и Италии, а в Кошице померятся силами сборные Франции и Великобритании, атакже Канады и Дании. Следите за событиями игр в онлайн-трансляциях «Чемпионата».
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года
17:15 (мск). Группа А. Франция — Великобритания
17:15. Группа B. Швеция — Латвия
21:15. Группа А. Канада — Дания
21:15. Группа B. Австрия — Италия
На чемпионате мира сборная России выступает в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции.
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