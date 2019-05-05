«Автомобилист» совершил обмен с «Югрой»

Екатеринбургский «Автомобилист» совершил обмен с ханты-мансийской «Югрой», сообщается на официальном сайте клуба Континентальной хоккейной лиги.

В результате обмена нападающие Дмитрий Арсенюк и Александр Борисенков отправляются в Ханты-Мансийск, а в «Автомобилист» переходят нападающие Степан Грымзин, Владимир Гайдеик и Илья Лоза, который пополнит состав молодёжной команды “Авто”. Отмечается, что Грымзин и Гайдеик будут отправлены в клуб Высшей хоккейной лиги «Горняк».

Также «Автомобилист» расстаётся с тремя игроками “молодёжки”: защитниками Александром Лебединцем и Иваном Петраковым, нападающим Андреем Ревацким.

Ранее в Екатеринбурге сообщили о возвращение в команду бывшего форварда московского «Динамо» и «Югры» Кирилла Пилипенко.