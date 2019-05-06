Крылов: Михеев вырос в лидера «Авангарда», его карьера — пример для молодых

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал отъезд нападающего Ильи Михеева в «Торонто Мэйпл Лифс».



«Илья Михеев вырос в настоящего лидера нашей команды. Он вел партнеров за собой, сражался в каждом эпизоде и сделал всё возможное, чтобы название клуба — «Авангард» — наши болельщики произносили с гордостью.



Я много общался с Ильей и могу сказать, что редко встречал такое бескомпромиссное желание побеждать. Это дает Михееву невероятную энергию. Вместе с этим он понимает, что талант – лишь малая доля успеха, многое зависит от работы. А работать Илья всегда умел. Именно так он пришел к лидерству в нашей команде, именно так он пришел к НХЛ. И все это обязательно поможет ему в покорении новых рубежей. Карьера и хоккейный путь Ильи — настоящий пример для всех молодых хоккеистов, особенно для воспитанников нашей академии.



Искренне желаю Илье успеха, вместе с нашими болельщиками буду переживать за него в новом сезоне. И, конечно же, жду домой. Потому что Михеев – это «Авангард», — цитирует Крылова официальный «твиттер» клуба.

Илья Михеев подписал контракт с «Торонто»