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Илья Михеев подписал контракт с «Торонто»

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Илья Михеев подписал контракт с «Торонто»
Хоккей / НХЛ

Российский нападающий Илья Михеев подписал контракт с канадским клубом «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает в своём «твиттере» хоккейный агент Дэн Мильштейн. 24-летний форвард переехал в Национальную хоккейную лигу из «Авангарда». С Михеевым подписан однолетний контракт новичка.

Посмотреть фото также можно в «Твиттере».

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Михеев принял участие в 62 матчах, записав на свой счёт 45 (23+22) баллов при показателе полезности «+21» и восьми минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 19 минут за матч. В 13 матчах розыгрыша Кубка Гагарина—2019 Михеев отметился четырьмя заброшенными шайбами и семью результативными передачами.

Ранее российский хоккеист получил квалификационное предложение от «Авангарда» на два сезона.

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