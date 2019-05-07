Рантанен получил травму после силового приёма Бёрнса

В шестом матче серии полуфинала Западной конференции «Колорадо Эвеланш» принимает «Сан-Хосе Шаркс». К середине третьего периода хозяева впереди со счётом 3:2. После силового приёма защитника «акул» Брента Бёрнса травм получил один из лидеров «лавин» Микко Рантанен. Нападающего увели в раздевалку, где ему оказали в помощь. Он сумел выйти на лёд, но играет через боль.

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Счёт в матче на 25-й минуте открыл форвард гостей Тайсон Джост. Через 10 минут Марк-Эдуар Власик восстановил равновесие. Вскоре Джей Ти Комфер вновь вывел «лавин» вперёд. Бёрнс ответил точным броском за девять секунд до второго перерыва. Комфер в начале третьего периода оформил дубль.

«Сан-Хосе» ведет в серии со счётом 3-2.