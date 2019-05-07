В конце 3-го периода шайба от конька Задорова залетела в ворота «Колорадо»

В шестом матче серии полуфинала Западной конференции «Колорадо Эвеланш» принимает «Сан-Хосе Шаркс». После трёх периодов счёт равный – 3:3. На 58-й минуте отличился защитник гостей Марк-Эдуар Власик, оформив дубль. Шайба в ворота Филиппа Грубауэра залетела от конька Никиты Задорова.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте лиги.

Счёт в матче на 25-й минуте открыл форвард гостей Тайсон Джост. Через 10 минут Марк-Эдуар Власик восстановил равновесие. Вскоре Джей Ти Комфер вновь вывел «лавин» вперёд. Бёрнс ответил точным броском за девять секунд до второго перерыва. Комфер в начале третьего периода оформил дубль.

«Сан-Хосе» ведет в серии со счётом 3-2. Её победитель в финале Западной конференции сыграет с победителем противостояния «Сент-Луис Блюз» — «Даллас Старз» (3-3).