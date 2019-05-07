Бобровский: Раск обыграл меня, я сегодня — с проигравшей стороны

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский прокомментировал поражение в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (0:3, 2-4).

«В таких сериях ты выходишь лицом к лицу против топ-соперников, в том числе и их вратаря. И, к сожалению, Раск обыграл меня. Не имеет значения — как. Не имеет значения, с какими бросками или моментами мы сталкивались. Я сегодня — с проигравшей стороны», — цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.

Вратарь «Бостона» Туукка Раск отразил 39 бросков и был признан первой звездой матча. Финн провёл шестую сухую игру за карьеру в плей-офф и вышел на второе место в истории клуба, сравнявшись с Тайни Томпсоном и Тимом Томасом. Рекордсменом «Бостона» является Джерри Чиверс (восемь шат-аутов).