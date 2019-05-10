Сегодня, 10 мая, сборная России проведёт дебютный матч на чемпионате мира по хоккею, где встретится с командой Норвегии, начало игры — в 17:15 мск. На «Чемпионате» стартовал опрос: «С какой разницей шайб сборная России разгромит Норвегию на ЧМ?» «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Норвегия.

Пройти опрос также можно на PlayBuzz.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года



Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).