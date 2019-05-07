Джост: о седьмом матче мечтаешь в детстве, хотим сохранить настрой

Нападающий команды НХЛ «Колорадо Эвеланш» Тайсон Джост поделился ожиданиями от седьмого матча серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли с клубом «Сан-Хосе Шаркс».



«Это будет седьмой матч. О нем ты мечтаешь в детстве. Это будет очень важный поединок для нашей команды. Прямо сейчас мы воодушевлены и хотим сохранить этот настрой. Игра под номером шесть вышла для нас потрясающей, но мы должны забыть про неё и готовиться к седьмому матчу», — приводит слова форварда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, победитель противостояния выйдет в финал Западной конференции, где сыграет с победителем пары «Даллас Старз» — «Сент-Луис Блюз» (3-3 в серии).



Календарь матчей плей-офф Кубка Стэнли

