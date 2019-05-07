Президент ФХРБ: уровень игроков минского «Динамо» соответствует Экстралиге

Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов поделился мнением об уровне хоккеистов минского «Динамо».



«Мы имеем сейчас не то что нулевой уровень… Скорее, такой, где уровень игроков Экстралиги в плане способностей и мастерства соответствует уровню тех белорусских хоккеистов, которые выступают в минском „Динамо“. А чтобы успешно играть в КХЛ, надо играть иначе», — передаёт слова функционера «Прессбол» со ссылкой на эфир «Беларуси 5».



По итогам чемпионата мира 2019 года во втором по силе дивизионе путёвки в элитный дивизион получили сборные Казахстана и Беларуси. Сборная Литвы вернулась в низший дивизион, заняв последнюю строчку в таблице. Её место во втором по силе дивизионе займёт команда Румынии.

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