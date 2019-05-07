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Президент ФХРБ: уровень игроков минского «Динамо» соответствует Экстралиге

Президент ФХРБ: уровень игроков минского «Динамо» соответствует Экстралиге
Хоккей / КХЛ

Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов поделился мнением об уровне хоккеистов минского «Динамо».

«Мы имеем сейчас не то что нулевой уровень… Скорее, такой, где уровень игроков Экстралиги в плане способностей и мастерства соответствует уровню тех белорусских хоккеистов, которые выступают в минском „Динамо“. А чтобы успешно играть в КХЛ, надо играть иначе», — передаёт слова функционера «Прессбол» со ссылкой на эфир «Беларуси 5».

По итогам чемпионата мира 2019 года во втором по силе дивизионе путёвки в элитный дивизион получили сборные Казахстана и Беларуси. Сборная Литвы вернулась в низший дивизион, заняв последнюю строчку в таблице. Её место во втором по силе дивизионе займёт команда Румынии.

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