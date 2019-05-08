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Канарейкин: Михеев, Кадейкин и Любушкин ещё получат шанс проявить себя в сборной

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Канарейкин: Михеев, Кадейкин и Любушкин ещё получат шанс проявить себя в сборной
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказал своё мнение о составе сборной России, в котором она будет выступать на чемпионате мира в Словакии.

«Состав у нас подобрался хороший. Приехали практически все звезды из НХЛ. Целая россыпь мастеров высокого класса – Овечкин, Малкин, Ковальчук, Кучеров…. Нападение очень сильное и поэтому нет смысла расстраиваться тем же Михееву и Кадейкину, которые покинули расположение сборной. Михеев в последнее время значительно прибавил, это хороший крайний форвард. Проблема в том, что на его позиции был перебор нападающих, поэтому были вынуждены от него отказаться. Относительно Кадейкина ситуация похожая. В сборной четыре «центра» — Малкин, Кузнецов, Анисимов, Андронов. Этим можно объяснить причину не попадания в состав Кадейкина. Защитник Любушкин хорош, но по каким-то параметрам он не устроил тренерский штаб. Оборона вообще требует усиление и в нынешней ситуации очень помог бы Гавриков. Уверен, что Михеев, Кадейкин и Любушкин ещё получат шанс выступить за сборную», — сказал Канарейкин в интервью «Чемпионату».

На чемпионате мира 2019 года сборная России сыграет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции. Российская сборная на прошлом мировом первенстве выбыла из турнира на стадии четвертьфинала, уступив Канаде (4:5 ОТ).

Календарь игр сборной России по хоккею на чемпионате мира—2019
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