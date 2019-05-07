Календарь игр сборной России по хоккею на чемпионате мира—2019

Чемпионат мира по хоккею 2019 года начнётся 10 мая в Словакии. Сборная России стартует на мировом первенстве игрой с командой Норвегии.
Расписание игр сборной России на групповом турнире:
10 мая, пятница, Россия — Норвегия — 17:15*
12 мая, воскресенье, Россия — Австрия — 13:15
13 мая, понедельник, Россия — Чехия— 17:15
15 мая, среда, Россия— Италия— 21:15
18 мая, суббота, Латвия— Россия— 13:15
19 мая, воскресенье, Швейцария — Россия— 17:15
21 мая, вторник, Швеция— Россия— 21:15
* — начало матчей указано по московскому времени
Четвертьфинальные матчи состоятся 23 мая (четверг), полуфинальные игры пройдут 25 мая (суббота), матч за третье место и финал состоятся 26 мая (воскресенье).
Полное расписание турнира можно посмотреть на «Чемпионате».
Слишком много крайних. Какие вопросы открыл Евротур для сборной
Их слишком много, а центров слишком мало. И почти некому обороняться.