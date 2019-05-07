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Календарь игр сборной России по хоккею на чемпионате мира—2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Календарь игр сборной России по хоккею на чемпионате мира—2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Чемпионат мира по хоккею 2019 года начнётся 10 мая в Словакии. Сборная России стартует на мировом первенстве игрой с командой Норвегии.

Расписание игр сборной России на групповом турнире:

10 мая, пятница, Россия — Норвегия — 17:15*
12 мая, воскресенье, Россия — Австрия — 13:15
13 мая, понедельник, Россия — Чехия— 17:15
15 мая, среда, Россия— Италия— 21:15
18 мая, суббота, Латвия— Россия— 13:15
19 мая, воскресенье, Швейцария — Россия— 17:15
21 мая, вторник, Швеция— Россия— 21:15

* — начало матчей указано по московскому времени

Четвертьфинальные матчи состоятся 23 мая (четверг), полуфинальные игры пройдут 25 мая (суббота), матч за третье место и финал состоятся 26 мая (воскресенье).

Полное расписание турнира можно посмотреть на «Чемпионате».

Слишком много крайних. Какие вопросы открыл Евротур для сборной
Их слишком много, а центров слишком мало. И почти некому обороняться.
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