Майоров: по результатам ЧМ будут оценивать состояние хоккея в нашей стране

Вице-президент Федерации хоккея России Борис Майоров поделился ожиданиями от выступления сборной России на предстоящем чемпионате мира.

«Чемпионат мира венчает спортивный сезон, по результатам будут оценивать состояние хоккея в нашей стране, мастерство каждого из вас, желаю каждому, кто выйдет на лёд, проявить свои самые лучшие качества. Нужно помнить о том, что победы просто так не даются, что только единение может способствовать победе. Вы должны быть единым кулаком. Давненько наша национальная команда не возвращалась в ранге чемпионов. Желаю вам позолотить вывеску отечественного хоккея», — сказал Майоров в обращении к сборной.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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