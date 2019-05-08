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И. Воробьёв: сборной надо стать не только командой звёзд, но и рабочей командой

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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И. Воробьёв: сборной надо стать не только командой звёзд, но и рабочей командой
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира.

«Мы в процессе подготовки сыграли семь матчей, провели неплохой тренировочный цикл на льду и на земле. Сейчас мы смотрим только вперёд, у нас много таланта впереди, но нам нужно создать рабочий коллектив. Только талант не выигрывает — выигрывает команда и работа.

У нас много таланта на бумаге, надо, чтобы мы объединились как команда, чтобы мы стали рабочей командой, а не только командой звёзд, которая очень хорошо играет с шайбой. Прежде всего это игра без шайбы», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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