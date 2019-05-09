Капитан «Шаркс» Павелски набрал два очка в решающем матче. Он не играл всю серию

В седьмом матче серии полуфинала Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома обыграл «Колорадо Эвеланш» — 3:2.

Одним из главных героев матча стал капитан «Сан-Хосе» Джо Павелски. Американский форвард сначала открыл счёт в матче, а затем помог отличиться Томашу Гертлу. Для Павелски эта игра стала первой в серии с «Колорадо». Он не принимал участия в шести матчах противостояния из-за травмы, полученной в третьем периоде седьмого матча с «Вегас Голден Найтс».

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Форвард «Вегаса» Коди Икин грубо атаковал капитана «Шаркс», в результате чего Павелски покинул лёд только с помощью партнёров. Американец уходил на скамью запасных с разбитой головой, а хоккеист «Голден Найтс» получил удаление до конца игры за удар соперника клюшкой. «Акулы» сполна воспользовались удалением и забросили четыре шайбы.

В финале Западной конференции «акулы» встретятся с «Сент-Луис Блюз», который также в семи матчах обыграл «Даллас Старз».