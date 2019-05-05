Дебур — о реакции трибун на Павелски: такие овации, что по телу прошла дрожь

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур прокомментировал победу в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (2:1, 3-2).

«Когда вы смотрите на серию, то понимаете, что команда, играющая в правильный хоккей, одерживает победу в каждом матче.

Реакция трибун на Павелски? Я не знал, что подобное произойдёт. Когда это случилось, то по телу прошла дрожь. Там были такие овации. Знаете, мой тренерский штаб устроит ему такие же овации, когда мы узнаем, что он может играть. Когда же он вернётся? Ну он очень близок к этому», — приводит слова Дебура клубный журналист Кёртис Пашелка.

В середине третьего периода капитан «Шаркс» вышел из подтрибунного помещения, чем привёл в восторг болельщиков команды.

Видео также можно посмотреть в «Твиттере».