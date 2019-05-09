Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига подтвердил приезд в национальную команду на ЧМ-2019 голкипера системы «Колорадо Эвеланш» Павла Францоуза и нападающего «Даллас Старз» Радека Факсы.
В нынешнем сезоне 25-летний Факса отыграл 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 15 заброшенных шайб и 15 результативных передач при показателе полезности «-3». В плей-офф Факса принял участие в 13 играх и отметился результативной передачей.
28-летний Францоуз большую часть сезона провёл в АХЛ. В 49 матчах за фарм-клуб он одержал 27 побед. За основную команду «Колорадо» вратарь отыграл только две встречи.
На грядущем чемпионате мира сборная Чехии будет играть в одной группе с Россией, Швецией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года
Сборная Чехии подтвердила приезд Францоуза и Факсы на ЧМ-2019