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Сборная Чехии подтвердила приезд Францоуза и Факсы на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Чехии подтвердила приезд Францоуза и Факсы на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига подтвердил приезд в национальную команду на ЧМ-2019 голкипера системы «Колорадо Эвеланш» Павла Францоуза и нападающего «Даллас Старз» Радека Факсы.

В нынешнем сезоне 25-летний Факса отыграл 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 15 заброшенных шайб и 15 результативных передач при показателе полезности «-3». В плей-офф Факса принял участие в 13 играх и отметился результативной передачей.

28-летний Францоуз большую часть сезона провёл в АХЛ. В 49 матчах за фарм-клуб он одержал 27 побед. За основную команду «Колорадо» вратарь отыграл только две встречи.

На грядущем чемпионате мира сборная Чехии будет играть в одной группе с Россией, Швецией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

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