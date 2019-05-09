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Зайцев: матч с Норвегией — не тренировочный, завтра турнир начинается

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Зайцев: матч с Норвегией — не тренировочный, завтра турнир начинается
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Защитник сборной России Никита Зайцев поделился ожиданиями от старта чемпионата мира, который состоится 10 мая.

«Условия классные, отличные раздевалки. Хорошо, что уже добрались сюда и начали здесь кататься. Плохая погода во время возложения? День Победы — это великий праздник, так что всё нормально. Почему в аэропорту не все фотографировались и давали автографы? Так это не болельщики. Эти люди потом продают автографы за деньги, поэтому к ним такое отношение.

Матч с Норвегией — тренировочный? Какой там тренировочный, турнир завтра начинается! В порядке нужно быть. Посмотрим, завтра, как пойдёт, как игра сложится. Была ли надежда, что сыграю в большинстве? Была, но меня это не слишком волнует. Моя задача — выходить и делать то, что он меня требуют. Сборная Норвегии — дисциплинированная команда, сейчас все играют в современный хоккей. Завтра всё увидим. У нас собраны отличные хоккеисты в звене, будем добавлять. Против чехов сыграли удачно.

С Дмитрием Орловым мы действуем по ситуации. Нет никаких запретов на атакующие подключения, наоборот, все просят поддерживать атаку. Надо хорошо начать турнир, а там посмотрим», — передаёт слова Зайцева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

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