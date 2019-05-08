Слабое место сборной России – защита. Но это вообще не проблема

Через пару дней стартует чемпионат мира по хоккею-2019 в Словакии. Команды проводят последние приготовления к турниру, а мы поближе знакомимся с составами всех сборных. Представляем вам рейтинг защитных линий.



Календарь чемпионата мира по хоккею-2019

16. Великобритания

Защитники: Дэвид Филлипс, Бен О’Коннор (оба — «Шеффилд»), Пол Свиндлерхёрст («Белфаст»), Стивен Ли, Тим Биллингсли (оба — «Ноттингем»), Марк Ричардсон, ЭванМоузи (оба — «Кардифф»), Даллас Эрхардт («Манчестер»).



Британская оборона объективно должна стать худшей на турнире, по крайней мере, в группе А. Год назад на чемпионате мира в первом дивизионе примерно этот же состав защитников пропускал в среднем по три шайбы за матч от итальянцев и поляков, так что в Братиславе даже атака сборной Франции может показаться англичанам грозной силой.



Все защитники сборной Великобритании выступают в родном чемпионате, и их фамилии вам не скажут абсолютно ничего. Разве что, кроме Бена О’Коннора, который в своё время две недели пребывал в статусе игрока КХЛ.

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15. Италия

Защитники: Армин Хельфер, Армин Хофер (оба — «Пустерталь»), Роланд Хофер («Випитено»), Стефано Маркетти, Иван Тауферер (оба — «Больцано»), Шон МакМонагл («Фриск Аскер»), Ян Павлу («Хейлброннер»), Алекс Тривеллато («Крефельд»), Лука Дзанатта («Ольтен»).



Не сильно лучше обстоят дела и с итальянской обороной, но здесь хотя бы есть легионеры из чемпионатов посильнее Альпийской хоккейной лиги. Стефано Маркетти довольно успешно играет за «Больцано» в австрийском чемпионате, Алекс Тривеллато – за немецкий «Крефельд», а Шон МакМонагл (натурализованный итальянец, родившийся в канадской провинции Онтарио) – и вовсе один из лучших защитников прошедшего плей-офф в Норвегии, где его «Фриск Аскер» одержал победу.



Отдельной строкой отметим Армина Хельфера, одного из самых возрастных хоккеистов турнира. 38-летний итальянец в первый раз сыграл на чемпионате мира ещё в 2000 году в Санкт-Петербурге, а нынешний турнир для него – 19-й(!!!) в карьере.

Армин Хельфер и Артём Зуб Фото: РИА Новости

14. Австрия

Защитники: Доминик Хайнрих, Александр Паллестранг (оба — «Зальцбург»), Филипп Линднер («Грац»), Патрик Петер («Вена»), Маркус Шлахер («Виллачер»), Мартин Шумниг, Стивен Стронг, Клеменс Унтервегер (все — «Клагенфурт»).



Если в атаке у Австрии ещё есть Михаэль Раффль, то среди защитников взгляду зацепиться не за кого. Все выступают в одной лиге, причём сразу трое игроков представляют состав чемпиона Австрии «Клагенфурта». Почти все хоккеисты опытные, преданные своим клубам на протяжении всей карьеры и не раз представлявшие Австрию на мировых форумах в разных дивизионах.



Из общей массы немного выделяется разве что Стивен Стронг. Канадские корни привели его в молодости в OHL, но развить успех в североамериканском хоккее ему не удалось.

13. Франция

Защитники: Флорьан Шакиашвили («Руан»), Пьер Кринон («Гап»), Оливье Дам-Малька («Ницца»), Юго Галле, Жонатан Жаниль (оба — «Бордо»), Кевин Экфей («Мульхаус»), Антонен Манавьан («Гренобль»), Тома Тири («Цуг»).



Схожа по описанию с австрийской защитой оборона французской команды, но любопытных персонажей здесь всё-таки побольше. Например, Оливье Дам-Малька, урождённый канадец, подававший в своё время большие надежды в юниорской лиге Квебека. Добрался даже до АХЛ, но в итоге перебрался во французский чемпионат. В начале нынешнего сезона у него была ещё одна попытка покорить Америку, Дам-Малька поехал в ECHL, но довольно быстро вернулся в «Ниццу».



Несомненно, стоит выделить и французскую молодёжь. 21-летний Тома Тири понемногу завоёвывает место в основе швейцарского «Цуга», а его ровесника Юго Галле и вовсе можно назвать крайне перспективным защитником. Игрок «Бордо» оставил хорошее впечатление на юниорских и молодёжных чемпионатах мира, а сейчас уже во второй раз едет защищать честь национальной команды Франции на взрослом первенстве.

12. Норвегия

Защитники: Александер Бонсаксен («КооКоо»), Кристиан Булль («Сторхамар»), Стефан Эспеланн («Волеренга»), Юнас Холёс («Фрибург»), Йоханнес Йоханнесен («Ставангер»), Кристиан Касастул («Фриск Аскер»), Эрленд Лесунд («Мора»), Маттиас Норстебе («Фрелунда»).



Большинство фамилий защитников сборной Норвегии у вас на слуху, если вы смотрели игры предыдущих чемпионатов мира и обращали внимание на протокол. Бонсаксен, Булль, Эспеланн, Йоханнесен – крепкие и опытные ребята, держащие уровень клубных чемпионатов Скандинавии. А Юнас Холёс и вовсе в своё время неплохо играл в КХЛ за ярославский «Локомотив». У норвежцев, возможно, самая сыгранная линия обороны на турнире, костяк которой не меняется на протяжении последних трёх-четырёх лет.

Юнас Холёс Фото: РИА Новости

11. Дания

Защитники: Филлип Бруггиссер («Крефельд»), Матиас Лассен («Мальмё»), Оливер Ларсен («Пантерн»), Стефан Лассен («Альмтуна»), Николас Енсен («Фиштаун»), Оливер Лауридсен, Еспер Енсен (оба — «Йокерит»), Маркус Лауридсен (ХВ71).



Привычно крепкая оборона на чемпионате мира будет у датчан. Лидеры здесь – ключевые защитники «Йокерита» Оливер Лауридсен и Еспер Енсен. Под стать брату, надёжно и солидно, играет в чемпионате Швеции Маркус Лауридсен. Ещё один хоккеист довольно высокого уровня – Филипп Бруггиссер, капитан немецкого «Крефельда», на хорошем счету во втором по силе шведском дивизионе Матиас и Стефан Лассены — не братья, а просто однофамильцы.



Звёзд мирового или хотя бы европейского уровня в защите сборной Дании не найти, но легко пройти эти редуты вряд ли кому-то удастся.

10. Германия

Защитники: Моритц Мюллер («Кёльн»), Корбиниан Хольцер («Анахайм»), Бенедикт Шоппер, Штефан Дашнер (оба — «Штраубинг»), Симон Шеземски («Аугсбург»), Йонас Мюллер («Айсбэрен»), Фабио Вагнер («Ингольштадт»), Марко Новак («Дюссельдорф»), Денис Ройль («Адлер»), Янник Зайденберг («Мюнхен»), Моритз Зайдер («Адлер»).



У сборной Германии весьма возрастная оборона – сразу четырём хоккеистам за 30 лет. Выделяется, во-первых, Корбиниан Хольцер, с 2010 года с переменным успехом выступающий в НХЛ, а во-вторых – опытнейший Янник Зайденберг, который в 35 лет является лучшим защитником-бомбардиром «Мюнхена», где он, кстати, иногда играет на позиции нападающего.

Янник Зайденберг Фото: РИА Новости

Отметим также капитана «Кёльна» Моритца Мюллера, и 34-летнего Бенедикта Шоппера, который в столь солидном возрасте впервые приехал на чемпионат мира.



Отдельной строкой скажем про 18-летнего Моритза Зайдера, последите за ним на турнире в Братиславе. Всё дело в том, что защитник «Адлера» — топ-проспект предстоящего в июне драфта НХЛ, по оценкам разных скаутских агентств Зайдер должен уйти в начале-середине второй десятки первого раунда.

9. Латвия

Защитники: Увис Янис Балинскис, Кристапс Сотниекс, Кристапс Зиле (все -«Динамо» Рига), Артурс Кулда («Северсталь»), Ральфс Фрейбергс («Злин»), Гунтис Галвиньш («Оцеларжи Тржинец»), Янис Якс («Американский международный колледж»), Эдгарс Сиксна («Сарыарка»).



Костяк латвийской обороны составляют хоккеисты из КХЛ, действующие и бывшие. Балинскис, Сотниекс, Зиле, Кулда так или иначе связаны с рижским «Динамо», звёзд с неба не хватают, но достаточно обучены, чтобы оказывать посильную помощь голкиперу Элвису Мерзликину. Галвиньш, главный ветеран латвийской обороны, потихоньку доигрывает в чешском чемпионате, там же выступает и Фрейбергс, а Сиксна в апреле стал не только обладателем кубка Петрова с «Сарыаркой», но и лучшим защитником-бомбардиром плей-офф ВХЛ.

8. Швейцария

Защитники: Рафаэль Диас («Цуг»), Майкл Фора («Амбри-Пиотта»), Лукас Фрик, Йоэль Дженацци (оба – «Лозанна»), Роман Йози, Янник Вебер (оба — «Нэшвилл»), Роман Лоффель («Лугано»), Янис Джером Мозер («Биль»).



Главные игроки для швейцарской защиты едут на чемпионат мира в Словакию, а значит сильно переживать за эту линию Патрику Фишеру не стоит. Здесь и капитан Рафаэль Диас, уже четвёртый год выступающий за «Цуг» после возвращения из НХЛ, и по-настоящему топовый дуэт из «Нэшвилла» — Роман Йози с Янником Вебером. Хороший сезон в «Амбри-Пиотте» провёл Майкл Фора, Роман Лоффель – лидер «Лугано».

Янник Вебер Фото: РИА Новости

Оборона у Швейцарии по именам в порядке, есть и талантливый дебютант. Янису Джерому Мозеру 18 лет, он востребован в играх за национальные сборные с самого раннего возраста, а в июне он наверняка будет выбран где-то в районе третьего-четвёртого раунда драфта НХЛ.

7. Словакия

Защитники: Марио Грман («Слован»), Патрик Кох («Кошице»), Марек Дялога («Мора»), Михал Чайковски («Динамо» Москва), Мартин Фехервары (ХВ71), Кристиан Ярош («Оттава»), Андрей Секера («Эдмонтон»), Эрик Черняк («Тампа»), Мартин Маринчин («Торонто»).



На домашний чемпионат мира словакам удалось привезти практически всех сильнейших свободных игроков, и особенно выигрышно от этого стала смотреться линия обороны. Сразу четыре защитника из НХЛ, когда такое было? При этом понятно, что лучшие годы Секеры остались позади, а Кристиан Ярош отыграл не слишком выразительный сезон в худшем клубе лиги. Зато «зажёг» молодой Эрик Черняк, пробившийся в состав «Тампы».



Но не энхаэловцами едиными богата словацкая оборона. Есть здесь и весельчак Марек Дялога, играющий в Швеции, и опытный Михал Чайковски из «Динамо». Но особо любопытно будет посмотреть на совсем молодого Мартина Фехервары, в 19 лет завоевавшего место в основе ХВ71 и наверняка вскоре собирающегося покорять «Вашингтон». «Столичные» выбрали перспективного словака во втором раунде прошлого драфта.

6. Финляндия

Защитники: Микко Лехтонен («ХВ-71»), Оливер Каски («Пеликанс»), Хенри Йокихарью («Чикаго Блэкхоукс»), Петтери Линдбом («Лозанна»), Миика Койвисто («Динамо» Москва), Атте Охтамаа («Кярпят»), Яни Хаканпяя («Кярпят»), Никко Миккола («Сан-Антонио Ремпэйдж»).



Финская защита не может похвастать громкостью имён, поэтому и располагается так низко для топ-сборной. Лучшими силами обороны сборной Суоми пока выглядят Миика Койвисто из московского «Динамо», да Атте Охтамаа, которого с теплом вспоминают болельщики «Ак Барса».

Миика Койвисто Фото: РИА Новости

Да, при этом есть очень талантливый Хенри Йокихарью, отыгравший 38 матчей за «Чикаго» в прошедшем сезоне, но это, скорее, будущего финского хоккея, нежели настоящее. Оборона у финнов крепкая, Юкка Ялонен с лёгкостью может положиться на Лехтонена, Каски, Линдбома, Хаканпяя, здорово выступающих в ведущих европейских чемпионатах. Но звёзд этому составу не хватает, причём не только в защитной линии.

5. Чехия

Защитники: Радко Гудас («Филадельфия»), Филип Гронек («Детройт»), Ян Коларж («Амур»), Михал Моравчик («Пльзень»), Давид Мусил («Оцеларжи Тржинец»), Ян Рутта («Тампа»), Давид Скленичка («Лаваль Рокет»), Петр Заморски («Градец Кралове»).



Весьма симпатичной предстанет в Братиславе оборона сборной Чехии. Здесь есть однозначный лидер – защитник «Филадельфии» Радко Гудас, на подхвате у него молодой Филип Гронек, здорово отыгравший сезон за «Детройт». Ещё один представитель НХЛ – Ян Рутта, но полноценно закрепиться в лучшей лиге мира у него пока не получается.



Традиционно обширно представлен у чехов и родной чемпионат. Есть лучший защитник-бомбардир Экстралиги Петр Заморски, а также Давид Мусил, игрок, с большим, но не слишком удачным опытом игры в Северной Америке. Отметим молодого Давида Скленичку, пытающегося пробиться в «Монреаль» через «Лаваль», и, конечно, завсегдатая чемпионатов мира и старожила хабаровского «Амура» Яна Коларжа.

4. Канада

Защитники: Тома Шабо («Оттава»), Брэндон Монтур («Баффало»), Трой Стечер («Ванкувер»), Дэймон Сиверсон («Нью-Джерси»), Ши Теодор («Вегас»), Дарнелл Нурс («Эдмонтон»), Данте Фаббро («Нэшвилл»).



Переходим к тяжёлой артиллерии и начинаем со сборной Канады. Оборону «кленовых листьев» составили, разумеется, игроки из НХЛ. На взлёте карьеры находятся Тома Шабо (55 очков за «Оттаву»), Ши Теодор и Дарнелл Нурс (лучшие защитники-бомбардиры «Вегаса» и «Эдмонтона»). Дэймон Сиверсон – ведущий игрок обороны «Нью-Джерси», а 20-летний Данте Фаббро по ходу чемпионата пробился в состав «Нэшвилла» прямо из студенческой лиги. По-настоящему громких имён в этом составе канадской защиты нет, но эти парни ещё достаточно молоды, и, что очень важно, крайне голодны до первых больших побед в карьере.

3. Россия

Защитники: Артём Блажиевский (ЦСКА), Динар Хафизуллин (СКА), Богдан Киселевич («Виннипег»), Никита Нестеров (ЦСКА), Дмитрий Орлов («Вашингтон»), Михаил Сергачёв («Тампа»), Никита Зайцев («Торонто»), Александр Елесин («Локомотив»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Артём Зуб (СКА).



В сборной России огромное количество талантливых защитников, но из тех ребят, которые сейчас находятся в расцвете сил и выступают в НХЛ, можно отметить только Михаила Сергачёва да Владислава Гаврикова. Дмитрий Орлов и Никита Зайцев, конечно, тоже очень хороши, но пару сезонов назад эти двое подняли бы российскую оборону в рейтинге на первое место, чего не скажешь про нынешнее время. Практически потерял сезон и Богдан Киселевич, чьё место в первой паре обороны сборной не подвергалось сомнениям последние два года.

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Есть ещё, конечно, лидеры ЦСКА Никита Нестеров и Артём Блажиевский, прогрессирующие Хафизуллин, Зуб и Елесин. Если сравнивать все линии в сборной, то защита будет самой слабой. Но по большому счёту, с обороной у России всё в порядке. Хотя энхаэловскими топ-защитниками мы всё-таки пока не располагаем, в отличие от лидеров нашего рейтинга.

2. США

Защитники: Адам Фокс (университет Гарварда), Ноа Хэнифин («Калгари»), Куинн Хьюз («Ванкувер»), Алек Мартинез («Лос-Анджелес»), Брэди Шей («Рейнджерс»), Райан Сутер («Миннесота»), Кристиан Воланин («Оттава»).



Главная звезда американской обороны, конечно, Райан Сутер. 34-летний защитник «Миннесоты» 10 лет не приезжал на чемпионаты мира, и большая удача, что нам доведётся посмотреть на его игру в форме сборной США. В партнёрах у Сутера опытный Алек Мартинез из «Лос-Анджелеса», а также стремительно прогрессирующий «огонёк» Ноа Хэнифин.

Райан Сутер Фото: nhl.com

И как же сборная США без перспективных студентов? Два защитника едут в Братиславу прямиком из NCAA. Это Адам Фокс, больше которого в «Гарварде» очков не набирает ни один другой хоккеист, а также Куинн Хьюз, по таланту, конечно, не сравнимый со своим братом Джеком, но уже востребованный в НХЛ «Ванкувером».

1. Швеция

Защитники: Адам Ларссон («Эдмонтон»), Роберт Хег («Филадельфия»), Маркус Петтерссон («Питтсбург»), Оливер Экман-Ларссон («Аризона»), Эрик Густафссон («Чикаго»), Маттиас Экхольм («Нэшвилл»), Лукас Бенгтссон («Линчёпинг»), Филип Хольм («Торпедо»).



В линии обороны у шведов просто нет конкурентов на турнире в Братиславе, и это уже становится традицией для чемпионатов мира. В НХЛ играет огромное количество топовых шведских защитников, так что выбору Рикарда Грёнборга невольно позавидуешь. В столицу Словакии едут лучший игрок «Аризоны» Оливер Экман-Ларссон (единственный из состава шведов, кто брал золото и в 2017, и в 2018 году), сверхнадёжный и весьма результативный Маттиас Экхольм из «Нэшвилла», Эрик Густафссон, внезапно наколотивший 60 очков за «Чикаго» в минувшем сезоне, а также менее звёздные, но стабильно выступающие за свои команды Маркус Петтерссон, Адам Ларссон и Роберт Хег.



Удивительно, но в этой маститой компании нашлось место не только для игрока из КХЛ, но и для представителя шведского первенства. Нашу лигу представит Филип Хольм из «Торпедо», а честь SHL будет защищать Лукас Бенгтссон.