Грёнборг: в НХЛ не было ничего конкретного, все хотят тренера с опытом в лиге

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг прокомментировал своё назначение в швейцарский «Цюрих». Специалист подписал контракт на два сезона.



«В Швейцарии ко мне проявили интерес уже довольно давно. „Цюрих“ был во мне реально заинтересован, поэтому я довольно легко принял такое решение. Это большой клуб, топ-клуб Европы, об этом почему-то никто не говорит.



В НХЛ не было ничего конкретного. Я был заинтересован в переходе, но ко мне никто не проявил реального интереса. Если смотреть на тренеров, которые там наняты и будут наняты потом, всем в НХЛ нужен специалист с местным опытом. Поэтому, когда я получил предложение „Цюриха“, мне было максимально просто его принять», — приводит слова специалиста Expressen.

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