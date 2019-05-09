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Фазель: у России невероятный состав, но мы помним «дрим-тим» 2000 года

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фазель: у России невероятный состав, но мы помним «дрим-тим» 2000 года
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился мнением о составе сборной России на чемпионат мира 2019 года.

«В этом году чемпионат очень серьёзный по именам, состав сборной России — невероятный, хотя добиться успеха можно только командой, а мы помним неудачные выступления российской „дрим-тим“ в 2000 году, на чемпионате мира в Санкт-Петербурге. Но подчеркну, состав у сборной России очень грозный. У США также сильная команда, шведы — без комментариев. Не будем забывать про канадцев, а для команд Словакии и Чехии это домашний турнир.

Словакия — хоккейная страна, поэтому я уверен, что проблем с организацией не будет никаких. Надеюсь, что не будет и травм, поэтому держу пальцы крестиком», — цитирует Фазеля ТАСС.

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