Фазель: у России невероятный состав, но мы помним «дрим-тим» 2000 года

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился мнением о составе сборной России на чемпионат мира 2019 года.



«В этом году чемпионат очень серьёзный по именам, состав сборной России — невероятный, хотя добиться успеха можно только командой, а мы помним неудачные выступления российской „дрим-тим“ в 2000 году, на чемпионате мира в Санкт-Петербурге. Но подчеркну, состав у сборной России очень грозный. У США также сильная команда, шведы — без комментариев. Не будем забывать про канадцев, а для команд Словакии и Чехии это домашний турнир.



Словакия — хоккейная страна, поэтому я уверен, что проблем с организацией не будет никаких. Надеюсь, что не будет и травм, поэтому держу пальцы крестиком», — цитирует Фазеля ТАСС.



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