Алексей Симаков завершил карьеру и стал тренером «Горняка»

Лучший бомбардир “Автомобилиста” в КХЛ Алексей Симаков завершил карьеру игрока и начал тренерскую карьеру, информирует официальный сайт екатеринбургского клуба. Он назначен на должность ассистента главного тренера “Горняка” Олега Леонтьева.

Симаков родился 7 апреля 1979 года в Екатеринбурге, воспитанник “Юности”. Профессиональную карьеру начинал в “Динамо-Энергии”, за которую выступал четыре года. С 2002 по 2006 год играл в “Нефтехимике”, затем два сезона в ЦСКА. В КХЛ в 2008 году начал играть в составе СКА, а затем перешёл в магнитогорский “Металлург”, после чего завершил сезон в ЦСКА.

В 2009 году Алексей вернулся в родной Екатеринбург и помог “Автомобилисту” в дебютный год попасть в плей-офф КХЛ. Следующие два года выступал за “Нефтехимик” и “Югру”. С 2012 года шесть лет играл в “Автомобилисте”. Всего за екатеринбургский клуб Алексей 347 матчей, в которых набрал 178 (45+133) очков. Это лучший показатель среди игроков “Автомобилиста” за историю выступления в КХЛ.