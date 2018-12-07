Симаков — о сборной: Дацюк шутил, что они чемпионы мира, а я чемпион «мимо»

Известный российский нападающий Алексей Симаков поделился воспоминаниями от общения с Павлом Дацюком, с которым они вместе играли за «Динамо-Энергию».

«Весной 1996-го в Питере мы стали чемпионами России среди юношей. И тот турнир, считаю, 78-й год рождения выиграл, особенно звено Булатов – Дацюк – Кузьмин выделялось. Наш, 79-й, только подыгрывал… Паша, конечно, и тогда был «профессором». Но вот физики ему ещё не хватало. А сильнейшим в команде считался Лёша Булатов. Скорость, мощь, обводка – в общем, всё, что надо для нападающего.

Меня в сборную России вызывали четыре сезона подряд, разные тренеры, но на чемпионат мира так ни разу и не попал. Шутили даже, помню, на эту тему с Пашей. Говорю: «Опять я мимо чемпионата пролетел». Он отвечает: «Ну и что? Они – чемпионы мира. А ты – чемпион «мимо».

Было время, когда очень многие екатеринбургские хоккеисты выступали за клубы из других городов. Но связи с родным городом мы не теряли, в отпуск всегда приезжали домой, играли в футбол на стадионе 141-й школы. Так вот, из всех хоккеистов, что видел, и не только екатеринбургских, Паша лучше всех в футбол играет однозначно. Да и не только в футбол – в баскетбол, большой теннис, настольный теннис. Во все игры, по-моему, какие он только пробовал», — цитирует Симакова официальный сайт КХЛ.