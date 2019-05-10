Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией

Защитник Владислав Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией, информирует пресс-служба Федерации хоккея России в «Твиттере». Матч состоится сегодня, 10 мая, начало встречи — в 17:15 мск.

Заявка сборной России на 9 мая:



вратари Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин;



защитники Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Никита Нестеров, Михаил Сергачёв;



нападающие Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артём Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев.​

На чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

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