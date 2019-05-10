Защитник Владислав Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией, информирует пресс-служба Федерации хоккея России в «Твиттере». Матч состоится сегодня, 10 мая, начало встречи — в 17:15 мск.
Заявка сборной России на 9 мая:
вратари Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин;
защитники Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Никита Нестеров, Михаил Сергачёв;
нападающие Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артём Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев.
На чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.