Стали известны сочетания звеньев сборной России на первой тренировке в Словакии, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин;

«Белые»: Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов,

«Синие»: Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

«Красные»: Хафизуллин – Зуб, Гусев – Анисимов – Кучеров, Барабанов;

«Желтые»: Блажиевский, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия). В стартовой игре турнира российская команда сыграет с Норвегией.