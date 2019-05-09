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Известны сочетания звеньев сборной России на первой тренировке в Словакии

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Известны сочетания звеньев сборной России на первой тренировке в Словакии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Стали известны сочетания звеньев сборной России на первой тренировке в Словакии, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин;
«Белые»: Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов,
«Синие»: Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;
«Красные»: Хафизуллин – Зуб, Гусев – Анисимов – Кучеров, Барабанов;
«Желтые»: Блажиевский, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия). В стартовой игре турнира российская команда сыграет с Норвегией.

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