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Хаукеланд: Россия при крупном счёте всегда больше пасует, это их менталитет

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Хаукеланд: Россия при крупном счёте всегда больше пасует, это их менталитет
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Вратарь сборной Норвегии Хенрик Хаукеланд поделился мнением об игре команды в матче со сборной России (2:5).

«У Овечкина самый опасный бросок в составе россиян. Мне повезло, что он бросил всего один раз. У нас получилось сдержать Овечкина, это хорошо для меня. Они играли здорово, но когда россияне ведут в несколько шайб, всегда старается больше пасовать. Можно сказать, это русский менталитет. Для вратаря это тяжело, но они играли хорошо. Думаю, Россия — один из фаворитов на золото.

Мы играли нормально, но свой лучший хоккей не показали. Если бы сыграли на максимуме возможного, думаю, смогли бы зацепить очки. У нас были шансы, в принципе, нормальная игра на старте турнира», — сказал вратарь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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