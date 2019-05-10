Вратарь сборной Норвегии Хенрик Хаукеланд поделился мнением об игре команды в матче со сборной России (2:5).
«У Овечкина самый опасный бросок в составе россиян. Мне повезло, что он бросил всего один раз. У нас получилось сдержать Овечкина, это хорошо для меня. Они играли здорово, но когда россияне ведут в несколько шайб, всегда старается больше пасовать. Можно сказать, это русский менталитет. Для вратаря это тяжело, но они играли хорошо. Думаю, Россия — один из фаворитов на золото.
Мы играли нормально, но свой лучший хоккей не показали. Если бы сыграли на максимуме возможного, думаю, смогли бы зацепить очки. У нас были шансы, в принципе, нормальная игра на старте турнира», — сказал вратарь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
Хаукеланд: Россия при крупном счёте всегда больше пасует, это их менталитет