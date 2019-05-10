Что ещё можно улучить в игре сборной России? Наши хоккеисты всё знают

Сборная России по хоккею со счётом 5:2 переиграла команду Норвегии в рамках группового этапа чемпионата мира. После встречи на вопросы журналистов ответили российские хоккеисты – Никита Кучеров, Евгений Малкин, Владислав Гавриков, Никита Гусев и Илья Ковальчук.
«Большинство должно было когда-то сработать, в сборной же хорошие игроки»
Форвард Евгений Малкин обрадовался, что у российской команды пошло большинство.
— Почувствовали драйв, насколько пошла игра в звене с Дадоновым и Григоренко?
— Мы работали над этим, не всё у нас получалось, конечно. Менял звенья, начинал с Кучеровым, с Гусевым, сейчас вот нашли новое звено. Первый раз, можно сказать, играли вместе, если не считать тренировок. Довольно неплохо получилось, будем стараться дальше. Забили в большинстве, но в равных составах тоже нужно.
— Три первых большинства реализовали, чувствовали, что оно наконец-то пошло?
— Ну оно должно было рано или поздно пойти, мы же хорошие игроки. Норвежцы дали нам момент забить, Дадонов здорово открывался, мне оставалось отдать ему передачу, он в касание бросал.
Малкин: Мы работали над этим, не всё у нас получалось, конечно. Менял звенья, начинал с Кучеровым, с Гусевым, сейчас вот нашли новое звено
— Что в концовке случилось? Расслабились немного?
— Это наши ошибки, не помогли Василевскому сыграть на ноль. Конечно, будем разбирать, расслабляться в концовке нельзя в любом случае. Это смазало всю игру.
— Вам, как центрфорварду, надо сильно перестраиваться, когда вы от Кучерова переходите в звено к Григоренко?
— Я не могу поменять свою игру кардинально, но я понимаю, что когда играю с Кучеровым, то он больше владеет шайбой, ему нравится. Дадонов, например, старается искать меня с шайбой. Это тонкости, надо чувствовать игру, и я, как центральный должен подстраиваться под крайних игроков. Сегодня с Дадоновым и Григоренко старались больше играть с шайбой в чужой зоне.
«Необходимо прибавлять при игре в обороне, будем разговаривать»
Нападающий Никита Кучеров сказал, что сборной России необходимо прибавлять, предстоит разобрать все ошибки.
— Надо отдать должное норвежцам, они сыграли хорошую игру. Старались, бились, было непросто — сказал Кучеров после матча.
— Что необходимо сделать, чтобы в следующих матчах сыграть лучше?
— Нужно было самим строже играть в обороне и не давать возможности сопернику сократить счёт в третьем периоде. Надо улучшать игру в обороне, улучшать этот компонент. Наверное, завтра сядем, разберём видео и в следующем матче сыграем лучше.
— Первая игра чемпионата мира лучше, чем на Евротуре?
— Конечно, те первые три матча нам дали немножко втянуться, ребята давно не играли. Сегодня чувствуется, что взаимопонимание было лучше, играть было комфортнее. К большим площадкам мы более-менее привыкли, первые матчи на Евротуре помогли.
Гавриков: Если я не сыграл бы, то ребятам, возможно, пришлось бы действовать в пять защитников. Это было бы некрасиво с моей стороны
— Как оцените взаимодействие в тройке?
— Неплохо, но есть ещё, что улучшать. Будем разговаривать.
— Видели, как Сергачёва «приложили» в первом периоде?
— Конечно, никогда не хочется видеть, как кто-то падает и получает травму. Но у нас есть, кому ответить. Миша большой парень, так что я думаю, что он не сильно пострадал.
— Канадцы проиграли финнам...
— Видите, какой это турнир.
— Канадцы смогут остаться в группе А?
— Конечно, впереди ещё много игр.
«Если бы я не вышел, то сборной пришлось бы играть в пять защитников»
Защитник Владислав Гавриков рассказал, как ему дался первый матч после перелёта из-за океана.
— Нелегко было, но, главное, выиграли, — отметил Гавриков после матча.
— Сколько времени летел в расположение сборной?
— Это уже неважно. Понятно, что ночь в самолёте скомканная была, плюс смена часовых поясов сказалась — перед матчем сильно хотелось спать.
Кучеров: Конечно, никогда не хочется видеть, как кто-то падает и получает травму. Но у нас есть, кому ответить. Миша большой парень, так что я думаю, что он не сильно пострадал
— Почему решили сыграть, а не пропустить матч?
— Причин много. Но одна из них заключалась в том, что если я не сыграл бы, то ребятам, возможно, пришлось бы действовать в пять защитников. Это было бы некрасиво с моей стороны. Я какое-то время на площадке провёл, принёс какую-то пользу команде. Считаю, сделал правильно.
— Все хоккеисты говорят про лишний шаг на больших площадках. Это правда?
— Да, нужен шаг или даже два.
— Что случилось в концовке?
— Не хватило концентрации. Нужно было построже сыграть в обороне, на подборах, на отскоках доработать.
— Какие впечатления от дебюта в НХЛ?
— Мы проиграли, но эмоции отличные, определённый опыт приобрёл. Там чуть-чуть другие скорости, нужно было время для адаптации.
«Овечкин не предъявлял претензий, что он не смог поиграть в большинстве»
Форвард Никита Гусев был привычно немногословен. У хоккеиста спросили, не расстроился ли Александр Овечкин в связи с тем, что не смог сыграть в большинстве.
— Мы наигрывали наше большинство, тренировались. Работали над большинством на каждой тренировке. Надеюсь, будем продолжать в том же духе, — отметил Кучеров после матча.
— Как ваше самочувствие?
— Самочувствие отличное, на третий день после возвращения из Северной Америки уже пришёл в себя.
— Ваша спецбригада решила Овечкина большинства. Он не расстроился?
— Овечкин не предъявлял претензий, что он не смог поиграть в большинстве. Я быстро выходил и быстро уходил.