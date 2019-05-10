Что ещё можно улучить в игре сборной России? Наши хоккеисты всё знают

Сборная России по хоккею со счётом 5:2 переиграла команду Норвегии в рамках группового этапа чемпионата мира. После встречи на вопросы журналистов ответили российские хоккеисты – Никита Кучеров, Евгений Малкин, Владислав Гавриков, Никита Гусев и Илья Ковальчук.

Малкин и Кучеров разделались с Норвегией! Овечкин смотрел со стороны Россия начала чемпионат мира в Братиславе победы, смазав лишь концовку встречи.

«Большинство должно было когда-то сработать, в сборной же хорошие игроки»

Форвард Евгений Малкин обрадовался, что у российской команды пошло большинство.

— Почувствовали драйв, насколько пошла игра в звене с Дадоновым и Григоренко?

— Мы работали над этим, не всё у нас получалось, конечно. Менял звенья, начинал с Кучеровым, с Гусевым, сейчас вот нашли новое звено. Первый раз, можно сказать, играли вместе, если не считать тренировок. Довольно неплохо получилось, будем стараться дальше. Забили в большинстве, но в равных составах тоже нужно.

— Три первых большинства реализовали, чувствовали, что оно наконец-то пошло?

— Ну оно должно было рано или поздно пойти, мы же хорошие игроки. Норвежцы дали нам момент забить, Дадонов здорово открывался, мне оставалось отдать ему передачу, он в касание бросал.

Малкин: Мы работали над этим, не всё у нас получалось, конечно. Менял звенья, начинал с Кучеровым, с Гусевым, сейчас вот нашли новое звено

— Что в концовке случилось? Расслабились немного?

— Это наши ошибки, не помогли Василевскому сыграть на ноль. Конечно, будем разбирать, расслабляться в концовке нельзя в любом случае. Это смазало всю игру.

— Вам, как центрфорварду, надо сильно перестраиваться, когда вы от Кучерова переходите в звено к Григоренко?

— Я не могу поменять свою игру кардинально, но я понимаю, что когда играю с Кучеровым, то он больше владеет шайбой, ему нравится. Дадонов, например, старается искать меня с шайбой. Это тонкости, надо чувствовать игру, и я, как центральный должен подстраиваться под крайних игроков. Сегодня с Дадоновым и Григоренко старались больше играть с шайбой в чужой зоне.

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«Необходимо прибавлять при игре в обороне, будем разговаривать»

Нападающий Никита Кучеров сказал, что сборной России необходимо прибавлять, предстоит разобрать все ошибки.

— Надо отдать должное норвежцам, они сыграли хорошую игру. Старались, бились, было непросто — сказал Кучеров после матча.

— Что необходимо сделать, чтобы в следующих матчах сыграть лучше?

— Нужно было самим строже играть в обороне и не давать возможности сопернику сократить счёт в третьем периоде. Надо улучшать игру в обороне, улучшать этот компонент. Наверное, завтра сядем, разберём видео и в следующем матче сыграем лучше.

— Первая игра чемпионата мира лучше, чем на Евротуре?

— Конечно, те первые три матча нам дали немножко втянуться, ребята давно не играли. Сегодня чувствуется, что взаимопонимание было лучше, играть было комфортнее. К большим площадкам мы более-менее привыкли, первые матчи на Евротуре помогли.

Гавриков: Если я не сыграл бы, то ребятам, возможно, пришлось бы действовать в пять защитников. Это было бы некрасиво с моей стороны

— Как оцените взаимодействие в тройке?

— Неплохо, но есть ещё, что улучшать. Будем разговаривать.

— Видели, как Сергачёва «приложили» в первом периоде?

— Конечно, никогда не хочется видеть, как кто-то падает и получает травму. Но у нас есть, кому ответить. Миша большой парень, так что я думаю, что он не сильно пострадал.

— Канадцы проиграли финнам...

— Видите, какой это турнир.

— Канадцы смогут остаться в группе А?

— Конечно, впереди ещё много игр.

Россия разобралась с Норвегией! Вообще без шансов Это были команды с разных планет. Наши даже не напрягались, за что немного поплатились в концовке.

«Если бы я не вышел, то сборной пришлось бы играть в пять защитников»

Защитник Владислав Гавриков рассказал, как ему дался первый матч после перелёта из-за океана.

— Нелегко было, но, главное, выиграли, — отметил Гавриков после матча.

— Сколько времени летел в расположение сборной?

— Это уже неважно. Понятно, что ночь в самолёте скомканная была, плюс смена часовых поясов сказалась — перед матчем сильно хотелось спать.

Кучеров: Конечно, никогда не хочется видеть, как кто-то падает и получает травму. Но у нас есть, кому ответить. Миша большой парень, так что я думаю, что он не сильно пострадал

— Почему решили сыграть, а не пропустить матч?

— Причин много. Но одна из них заключалась в том, что если я не сыграл бы, то ребятам, возможно, пришлось бы действовать в пять защитников. Это было бы некрасиво с моей стороны. Я какое-то время на площадке провёл, принёс какую-то пользу команде. Считаю, сделал правильно.

— Все хоккеисты говорят про лишний шаг на больших площадках. Это правда?

— Да, нужен шаг или даже два.

— Что случилось в концовке?

— Не хватило концентрации. Нужно было построже сыграть в обороне, на подборах, на отскоках доработать.

— Какие впечатления от дебюта в НХЛ?

— Мы проиграли, но эмоции отличные, определённый опыт приобрёл. Там чуть-чуть другие скорости, нужно было время для адаптации.

«Овечкин не предъявлял претензий, что он не смог поиграть в большинстве»

Форвард Никита Гусев был привычно немногословен. У хоккеиста спросили, не расстроился ли Александр Овечкин в связи с тем, что не смог сыграть в большинстве.

— Мы наигрывали наше большинство, тренировались. Работали над большинством на каждой тренировке. Надеюсь, будем продолжать в том же духе, — отметил Кучеров после матча.

— Как ваше самочувствие?

— Самочувствие отличное, на третий день после возвращения из Северной Америки уже пришёл в себя.

— Ваша спецбригада решила Овечкина большинства. Он не расстроился?

— Овечкин не предъявлял претензий, что он не смог поиграть в большинстве. Я быстро выходил и быстро уходил.

Ковальчук: в концовке немного упала концентрация, нельзя так играть