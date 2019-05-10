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Потанин считает, что другие команды должны последовать примеру сборной России

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Потанин считает, что другие команды должны последовать примеру сборной России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Президент «Норникеля» Владимир Потанин предрёк возвращение чемпионату мира по хоккею былого престижа благодаря сборной России.

«Честно говоря, сейчас соперник (сборная Норвегии. – Прим. «Чемпионата») не тот, чтобы сильно переживать. Конечно, все соперники… Ну, проходных соперников не бывает, но тем не менее Норвегия — это не та команда которую мы не должны обыгрывать.

Тем не менее приятно, с каким настроением приехали звезды. Давно не было такого звездного состава у нас на чемпионате. И я думаю, что это создает определенную моду. И я думаю, что теперь и канадцы, и шведы, и американцы тоже потащат сильнейших, потому что когда сейчас Овечкин, Кузнецов, Кучеров, Малкин — надеюсь, они сейчас покажут себя и надеюсь, что выиграют, всем будет завидно, все будут сильнейших присылать на чемпионат мира и чемпионат мира опять станет престижным турниром», – такое мнение журналистам в пятницу после гала-матча Ночной хоккейной лиги в Сочи высказал глава «Норникеля» Владимир Потанин.

Напомним, в своём стартовом матче на чемпионате мира в Словакии сборная России одержала уверенную победу над командой Норвегии — 5:2.

Сам бизнесмен, будучи хоккеистом-любителем, уже дважды стал обладателем «Кубка Легенд», а «Норникель» выступает генеральным партнером Федерации хоккея России и Ночной хоккейной лиги.

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