Потанин считает, что другие команды должны последовать примеру сборной России

Президент «Норникеля» Владимир Потанин предрёк возвращение чемпионату мира по хоккею былого престижа благодаря сборной России.

«Честно говоря, сейчас соперник (сборная Норвегии. – Прим. «Чемпионата») не тот, чтобы сильно переживать. Конечно, все соперники… Ну, проходных соперников не бывает, но тем не менее Норвегия — это не та команда которую мы не должны обыгрывать.

Тем не менее приятно, с каким настроением приехали звезды. Давно не было такого звездного состава у нас на чемпионате. И я думаю, что это создает определенную моду. И я думаю, что теперь и канадцы, и шведы, и американцы тоже потащат сильнейших, потому что когда сейчас Овечкин, Кузнецов, Кучеров, Малкин — надеюсь, они сейчас покажут себя и надеюсь, что выиграют, всем будет завидно, все будут сильнейших присылать на чемпионат мира и чемпионат мира опять станет престижным турниром», – такое мнение журналистам в пятницу после гала-матча Ночной хоккейной лиги в Сочи высказал глава «Норникеля» Владимир Потанин.



Напомним, в своём стартовом матче на чемпионате мира в Словакии сборная России одержала уверенную победу над командой Норвегии — 5:2.



Сам бизнесмен, будучи хоккеистом-любителем, уже дважды стал обладателем «Кубка Легенд», а «Норникель» выступает генеральным партнером Федерации хоккея России и Ночной хоккейной лиги.