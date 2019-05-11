OHL: гол и передача Торопченко помогли «Гуэльфу» повести в финальной серии

В пятом матче серии финала хоккейной лиги Онтарио клуб «Гуэльф Шторм» взял верх над «Оттавой» —4:3. Третьей звездой встречи стал российский нападающий Алексей Торопченко, на счету которого гол и результативная передача. В его активе 19 (13+6) очков в 23 матчах плей-офф. В последних четырёх встречах он набрал 8 (7+1) баллов. В декабре прошлого года он подписал контракт с «Сент-Луис Блюз». Форвард был задрафтован в 2017 году под 113-м общим номером.

Видео гола Торопченко можно посмотреть в «твиттере» клуба.

«Гуэльф» повёл в серии со счётом 3-2, хотя уступал 0-2. «Гуэльф» уже дважды совершал камбэк, сначала с 0-3, затем с 1-3.



В конце прошлого года Алексей принял участие в ежегодной суперсерии молодёжной сборной России со сборными канадских юниорских лиг. Торопченко сыграл в одном матче, в котором заработал 4 минуты штрафа и показатель полезности «-2». Впоследствии он покинул расположение команды.