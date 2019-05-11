Даррен Диц и Кёртис Валк подписали новые контракты с «Барысом»

Нападающий Кёртис Валк принял квалификационное предложение «Барыса» и заключил с клубом двухлетний контракт. Защитник Даррен Диц подписал с клубом новый контракт до конца сезона-2021/22, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.



В 50 матчах прошедшего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 26-летний Валк набрал 27 (9+18) очков при показателе полезности "+4" и 32 минутах штрафного времени. В 12 матчах плей-офф Кёртис заработал 3 (1+2) балла.



В 62 встречах регулярного чемпионата КХЛ 25-летний Диц записал в актив 53 (15+38) балла при показателе полезности "+30" и 59 минутах штрафного времени. В 11 матчах Кубка Гагарина Даррен забросил три шайбы и отдал три голевых паса.

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