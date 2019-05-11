Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Даррен Диц и Кёртис Валк подписали новые контракты с «Барысом»

Даррен Диц и Кёртис Валк подписали новые контракты с «Барысом»
Хоккей / КХЛ

Нападающий Кёртис Валк принял квалификационное предложение «Барыса» и заключил с клубом двухлетний контракт. Защитник Даррен Диц подписал с клубом новый контракт до конца сезона-2021/22, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В 50 матчах прошедшего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 26-летний Валк набрал 27 (9+18) очков при показателе полезности "+4" и 32 минутах штрафного времени. В 12 матчах плей-офф Кёртис заработал 3 (1+2) балла.

В 62 встречах регулярного чемпионата КХЛ 25-летний Диц записал в актив 53 (15+38) балла при показателе полезности "+30" и 59 минутах штрафного времени. В 11 матчах Кубка Гагарина Даррен забросил три шайбы и отдал три голевых паса.

Продали, купили и что получили? Работа менеджеров клубов КХЛ на Востоке
Анализируем результаты и разбираем трансферы нынешнего сезона.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент